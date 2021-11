Service volé (Partie 1)

Pendant 30 ans, Isabelle Demongeot, jeune prodige du tennis féminin promise à un avenir glorieux, s'est tue. Ella a révélé avoir subi pendant 9 ans les viols de son entraîneur de tennis, de 13 à 22 ans. Sans en parler à personne. Jamais. Totalement sous l’emprise de cet homme. C’est dans le cabinet d'un médecin, à l'aube de la quarantaine, que l'ex-n° 2 française du tennis féminin est soudain rattrapée par son passé. Etait-elle vraiment la seule ? Isabelle en a toujours été persuadée… mais elle a besoin d’en avoir le coeur net. Les faits étant prescrits, elle ne peut porter plainte. Elle se lance alors à corps perdu dans la recherche d’autres victimes potentielles. Avec l’aide d’un gendarme, elle réussira à recueillir 26 témoignages, dont deux non prescrits. S’engage alors une course contre la montre judiciaire afin de pouvoir faire triompher la vérité plus de 20 ans après les faits. Isabelle Demongeot a été l’une des premières à avoir le courage de dénoncer le scandale des violences sexuelles dans le milieu du sport. Elle a permis de libérer la parole d’autres victimes dans de nombreuses disciplines tant professionnelles qu’amateur.