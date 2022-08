Sex Academy

Séries & Fictions

COMEDIE Jake Wyler (Chris Evans), la star du football du collège john Hughes High, a parié avec ses potes qu'il parviendrait à dénicher la fille la plus tarte et à en faire la reine du bal de fin d'année. Mais le petit jeu est vite repéré. A partir de là, ça va rapidement partir en vrille : Janey Briggs (Chyler Leigh) et les pom-pom girls vont tout mettre en œuvre pour que Jake perde ce pari... A La délirante parodie de tous les succès des films pour ados !