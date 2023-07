Sex Therapy (Thanks For Sharing)

Films | 2012

A New York, de nos jours, Adam (Mark Ruffalo) vient de rencontrer Phoebe (Gwyneth Paltrow), qui pourrait bien être la femme de sa vie. Cependant un seul obstacle à cette idylle : Adam est atteint d'un syndrome, et pas des moindres : il est accro au sexe. Il soigne sa dépendance au sein d'un groupe de parole composé d'autres addicts. Parmi eux Mike (Tim Robbins), son parrain et mentor, Neil (Josh Gad), qui vient tout juste de les rejoindre, et Dede (Pink), une jeune femme très libre et décomplexée... Réussiront-ils tous à soigner leurs dépendances et leurs troubles obsessionnels ?