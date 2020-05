Show Must Go Home du 1er mai 2020

En savoir plus sur Arthur

Chaque jour, Arthur reçoit chez lui en compagnie de 3 à 4 invités, confinés chez eux également. Durant une heure, ils partagent leur quotidien pendant cette période compliquée avec un seul mot d’ordre : divertir les français. Au programme : des jeux, des défis, des anecdotes... bref, du rire ! De très nombreux artistes, humoristes, chanteurs, animateurs, Miss... ont répondu à l’appel d’Arthur pour soutenir, à leur manière, les héros d’aujourd’hui qui œuvrent tous les jours pour nous tous. Fort de son succès sur le digital, « Show Must Go Home » arrive sur TF1 avec les meilleurs moments et de nombreux invités tels que Jarry, Camille Lou, Chris Marques, Iris Mittenaere, Baptiste Lecaplain, Marianne James, Camille Cerf, Booder, Claudia Tagbo, Florent Peyre, Artus, Ines Reg, Michael Youn, Franck Dubosc, Cartman, Amel Bent, Ahmed Sylla, Elie Semoun, Denis Brogniart, Jean-Pierre Pernaut, Camille Combal, Michel Boujenah, Alessandra Sublet , Kev Adams, Bruno Guillon, Shy’m...