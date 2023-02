Si je t'aime, prends garde à toi

Cinéma - Thriller | 1998

Muriel, écrivain, rencontre Samuel dans un train qui les conduit vers Mulhouse. La conversation s'engage sur un mode ironique et joueur. Ils se quittent au cours du voyage. Quelques semaines plus tard, Samuel se présente chez elle a l'improviste avec l'intention de la séduire. Curieuse et troublée par le caractère entier de Samuel, Manuel devient sa maitresse et un amour passionnel et dévorant s'installe entre eux.