LES 12 COUPS DE MIDI : Semaine spéciale SIDACTION du lundi 1er au dimanche 7 avril à 12h

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Le Groupe TF1 s’engage aux côtés des associations œuvrant pour de grandes causes et notamment le Sidaction depuis sa création, il y a 25 ans. Pendant tout le week-end, l’ensemble des chaînes du groupe se mobilisera pour sensibiliser et faire appel à la générosité de chacun afin de soutenir la lutte contre le sida.