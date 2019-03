"TOUS ENSEMBLE AVEC LE SIDACTION ! 25 ans de combat contre le sida" - RDV le Vendredi 5 à partir de 20h40

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Il y a vingt-cinq ans, toutes les chaînes avaient mobilisé leurs équipes, journalistes et animateurs, autour de Line Renaud et Pierre Bergé, pour mettre la lumière sur le VIH/sida, qui tuait en silence. Sans relâche, appuyés par de nombreuses personnalités, ils avaient lancé des appels à la générosité, informé et sensibilisé le grand public. Grâce à ce direct, personne ne pouvait plus ignorer l’existence du VIH/sida en France en 1994 et les chaînes historiques participaient à la création du Sidaction médias.

En 2019, même si certains ont tendance à l’oublier, l’urgence est toujours là et le virus continue de faire des ravages. Les médias refusent de voir l’indifférence s’installer et tiennent à alerter sur la gravité de la situation. C’est pourquoi, 25 années après, jour pour jour, les médias participants ont décidé de s’unir de nouveau et de diffuser exceptionnellement une séquence en direct quasi simultané.

Pour alerter sur la gravité de la situation. Pour redoubler d’efforts. Pour continuer à informer et sensibiliser. Pour rappeler que nous ne pouvons pas baisser la garde. Pour rappeler que le virus du sida est toujours là.

Rendez-vous pour un programme exceptionnel "TOUS ENSEMBLE AVEC LE SIDACTION : 25 ans de combat contre le sida", le Vendredi 5 avril à partir de 20h40

Pour faire un don au Sidaction :