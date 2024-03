Ensemble contre le sida - Merci

Sidaction a 30 ans. Trente années de combat aux côtés des chercheurs, des associations et des personnes vivant avec le VIH. Trente années de soutien de la part du monde artistique, des médias et du grand public. Trente années de fidélité, sans faille et sans arrêt. Avec 5 000 nouvelles découvertes de séropositivité recensées en France1 en 2022 et 1,3 million dans le monde, la lutte contre le sida ne doit pas s’arrêter aujourd’hui.