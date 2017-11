Simplissime du 13 novembre 2017 - Parmentier de canard confit

Que vais-je faire à manger ce soir ? Simplissime, les recettes les plus faciles du monde, le nouveau programme court de cuisine qui va vous changer la vie !Jean-François Mallet, auteur du phénomène Simplissime - le livre de cuisine le plus facile du monde - proposera aux téléspectateurs, chaque jour, une recette originale et savoureuse, qu’ils pourront reproduire facilement sans même l’avoir notée.Quatre ingrédients, quatre gestes et c’est prêt! Carpaccio passion Saint-Jacques, moelleux chocolat framboise , poulet au citron, bœuf sauté au basilic… La cuisine devient enfin accessible à tous !