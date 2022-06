Sister Sister

Séries & Fictions ・ Prochainement sur MYTF1

Série incontournable des années 90... Tia et Tamera Mowry incarnent des jumelles séparées à la naissance qui se rencontrent par hasard dans un centre commercial. Ray Campbell, le père adoptif de Tamera, est très différent de la mère adoptive de Tia, Lisa Landry, mais les jumelles ne veulent pas être séparées alors Ray et Lisa finissent par vivre ensemble. La série se concentre souvent sur les problèmes rencontrés par les jumeaux en raison de leur apparence identique et de la relation amour-haine entre Lisa et Ray. l'une des sitcoms les plus emblématiques de son temps !