Séries & Fictions ・ Bientôt sur MYTF1

Inspirée d'un véritable hold-up à Londres, un groupe de jeunes arnaqueurs amateurs d'une vingtaine d'année tombent sur un camion de lingots d'or volés et vont être confrontés au monde du crime organisé londonien. Ils vont être totalement dépassés par les événements et seront confrontés aux pires flics voyous de Londres et aux pires mafieux. Retrouvez Rupert Grint dans un rôle bien différent de celui qui l'a fait connaître dans Harry Potter. et à ses côtés, Ed Westwick de Gossip Girl, qui jouera à nouveau un tombeur.