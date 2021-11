Bande-annonce

Le réalisateur Jason Reitman et le producteur Ivan Reitman nous offrent un nouveau chapitre de S.O.S Fantômes. Dans S.O.S FANTÔMES : L’HÉRITAGE, une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.