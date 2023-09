Fiction française • Drame

Victoire Delorme, institutrice, vient tout juste de s’installer avec son mari et leurs deux enfants dans le petit village du sud-est de la France dont elle est originaire. A la sortie de l’école, un séduisant quarantenaire l’interpelle. L’homme n’est autre que Florent Malléval, son premier grand amour. Chacun est aujourd’hui marié, a fondé une famille, et pourtant… l’attraction est irrésistible. Alors que Victoire et Florent succombent à une passion qui ne s’est jamais éteinte, la femme de Florent disparaît subitement...