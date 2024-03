Drame • Fiction étrangère

Rachel Richards et Rachel Nelson sont deux amies de longue date. Inséparables, elles se font appeler "Les Rachel". Mais l’une d’elle chute du toit de son immeuble et perd la vie. En se plongeant dans leur passé, on finit par en apprendre beaucoup sur cette amitié malsaine terminée en drame. Rachel Richards est "la dominante" du duo. Possessive et narcissique, elle ne supporte pas que les autres s’intéressent à son amie Rachel Nelson, qui fréquente depuis peu Tom et commence à prendre ses distances du "clan des Rachel". A la mort de cette dernière, Tom, son petit ami, et Roxie, une jeune fille rejetée deux ans auparavant alors qu’elle faisait partie du groupe et s’appelait elle aussi Rachel, décident de mener leur enquête sur ce qui s’est passé le soir de la tragédie.