Séries & Fictions

Alors que ses parents et son tout jeune frère sont retrouvés assassinés, Madeleine, 8 ans, est, elle, miraculeusement épargnée. Pas d'effraction, pas de témoin, hormis la jeune Madeleine, qui ne se souvient de rien et qui est choquée par ce crime. La jeune fille est alors prise en charge par un policier et une psychiatre qui vont tout faire pour l'aider et lui permettre de retrouver ses souvenirs. Mais bien vite, une question impensable va se poser : l'enfant est-elle victime ou coupable ?