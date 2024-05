Drame • Thriller

Amy emmène ses deux enfants, Katie et Luke, en vacances près du lac où ils vont tous les ans. Ils louent la maison de Megan Myers, une femme qui a perdu son mari et ses deux enfants dans un accident de voiture, un an auparavant. Amy et Megan se lient d'amitié. Katie retrouve ses amis et apprend qu'ils étaient dans la voiture qui a provoqué l'accident.