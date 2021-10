Souviens-toi - S01 E02

Madeleine s'installe dans la maison de Marie. Belgarde tente d'y voir plus clair ; il enquêtesur cette famille qui semblait si normale. Et pourtant, sous le vernis, cette petite famille étaiten proie à des soucis d'argent et, au quotidien, à une maman dépassée par ses enfants.Marie et Madeleine s'apprivoisent petit à petit. La petite fille prononce enfin ses premiersmots : elle veut rentrer chez elle. Belgarde et Marie l'emmènent sur la scène de crime...