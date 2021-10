Souviens-toi - S01 E04

Pour innocenter son fils Enzo, la grand-mère de Madeleine enlève la petite fille et la ramène sur le lieu du crime, espérant lui faire retrouver la mémoire. En vain. Belgarde décide alors d'accueillir Madeleine et Marie chez lui pour les protéger au mieux. Enzo avoue à Belgarde que Coupini, sous couvert de revente d'électroménager, trafique des armes, et qu'il en avait caché une partie chez sa soeur. Belgarde songe à utiliser Enzo comme appât…