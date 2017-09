Plongez au cœur du Etam Live Show avec Nikos Aliagas !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C’est une soirée qui n’a lieu qu’une seule fois dans l’année. Mardi 26 septembre, les plus grandes stars étaient présentes à l’école nationale supérieure des beaux-arts pour assister au défilé de lingerie de la marque Etam. Pour cette soirée exceptionnelle, c'est Nikos Aliagas, le présentateur de The Voice qui assurait la présentation depuis les coulisses. L'occasion pour les téléspectateurs d'avoir une vue imprenable sur les mannequins en backstage. Les plus grandes stars ont accompagné les quelques 80 mannequins sur scène. Il y a tout d’abord Anne Marie. La chanteuse a ouvert le bal en interprétant son titre Ciao Adios.

Ensuite, Charli XCX a enflammé la scène avec son dernier titre Boys. C’est ensuite au tour de Gab-Kane, le fils d’Isabelle Adjani de monter sur scène pour le troisième thème de la soirée. Le jeune homme a interprété son dernier single, Lie to Me, entouré de sublimes mannequins qui défilaient sur le catwalk en portant les dernières créations d'Etam. Le tout sous les yeux fiers de sa mère, au premier rang.

C’est ensuite au groupe La Femme de prendre place sur scène. Le groupe a interprété son tube iconique Sur la planche. Ambiance années 80 pour la suite du défilé avec des mannequins en sous-vêtements aux imprimés colorés rappelant les couleurs de la France : bleu, blanc, rouge. Invité événement du Etam Live Show, le chanteur, rappeur et acteur NTM. L’artiste a proposé aux invités un show qui mélange ses plus grands tubes. On commence par Seine-Saint-Denis Style, qui a connu un succès considérable à la fin des années 90. Pour clôturer le défilé en beauté, le rappeur a mis toutes les mannequins d’accord sur la chanson Ma Benz.

Rendez-vous ce soir à 01h25 pour vivre le Etam Live Show sur TF1 !