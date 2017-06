Les Vieilles Canailles, le concert à suivre en direct sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Rassembler Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell... Mission impossible nous direz-vous ! Eh bien pas pour Valéry Zeitoun qui a réuni les trois chanteurs à l'occasion du concert des "Vieilles Canailles". Et ça tombe bien puisque cette année, le concert sera diffusé le samedi 24 juin sur TF1 !

C'est le 5 novembre 2014 que Valérie Zeitoun a pris le pari de réunir Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell sous la bannière des Vieilles Canailles lors d'un concert à Bercy. Résultat des courses, six représentations se sont jouées à guichets fermés et vendues en quelques heures seulement. Cette aventure devait être unique, mais rien de tel qu'une courte tournée pour surprendre son monde et permettre au public de profiter de ce concert événement. En effet, durant le mois de juin et juillet, les trois chanteurs qui ont marqué toute une génération arpenteront les Zéniths de France à la rencontre de leur public.

Au programme de ces concerts : du show et du chant. Car c'est ça les Vieilles Canailles : des soirées exceptionnelles mélangeant le répertoire de trois monstres de la musique. 22 musiciens sont autour d'eux mais aussi un grand orchestre et des cuivres... Tout est fait pour que vous passiez un moment divin sur scène. Et ça tombe bien puisque le 24 juin prochain, TF1 diffusera le concert événement en direct de l'AccordHotels Arena de Paris. Dès 21h00, entrez dans les coulisses et découvrez les premiers préparatifs ! Si vous rêvez de voir ou de revoir Les Vieilles Canailles, c’est ce soir ou jamais !

Toutes les dates de la tournée Les Vieilles Canailles à retrouver ICI.