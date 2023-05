Vincent Niclo a "le blues du businessman"

Lors de la soirée hommage "Michel Berger, 25 ans déjà", diffusée le 29 juillet dernier sur TF1, le chanteur ténor Vincent Niclo a interprété avec brio l'un des titres phares de Starmania, "le blues du businessman".

Impossible de rendre hommage à Michel Berger, sans faire référence à Starmania. Starmania, c'est l'opéra-rock franco-canadien entièrement chanté de Michel Berger et Luc Plamondon créé en 1978, dont l'album original s'est vendu à plus de 2,2 millions d'exemplaires, rien qu'en France. Connu mondialement, Starmania reste encore aujourd'hui incontournable et surtout une source d'inspiration pour les plus grands artistes du 21ème siècle. C'est pourquoi, lors de la soirée hommage à Michel Berger, qui nous a quitté il y a 25 ans, le chanteur ténor Vincent Niclo a enfilé le costume du business man, pour un instant magique.

Accompagné d'un orchestre symphonique, l'ancien participant de Danse avec les stars saison 5 a repris l'un des titres phares de Starmania, "Le blues du business man". Malgré la difficulté de la chanson et les notes très hautes, Vincent Niclo, invité le 29 juillet dernier à rendre hommage dans "Michel Berger, 25 ans déjà" a littéralement transporté le public avec son talent et sa voix d'or et a enflammé la Seine Musicale, tout en provoquant le frisson.

