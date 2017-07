Christophe Willem interprète "Paradis Blanc" - Michel Berger, 25 ans déjà  

Cela fait déjà 25 ans que Michel Berger nous a quitté, et pourtant son répertoire de chansons continue de nous bercer aujourd'hui. Tous les artistes puisent dans l'héritage de ce génie de la musique, et se retrouvent sur scène pour reprendre ses plus grands classiques. C'est ainsi que Christophe Willem reprend "Paradis blanc", titre mélancolique qui évoque la disparition de Daniel Balavoine et Coluche. Cette chanson a agit comme une véritable thérapie pour Michel Berger.