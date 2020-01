Julien Clerc - La tournée des 50 ans du 31 décembre 2019

Un répertoire immense, riche de chansons qui résonnent dans le cœur de tous, de «Ma préférence» à «Utile» en passant par «Ce n’est rien», «Mélissa», ou «Fais moi une place», des albums et des concerts qui ont touché des millions de personnes, Julien Clerc est tout simplement un des plus grands compositeurs et chanteurs français.Cette tournée événement célèbre cinquante ans de succès ininterrompus. Julien Clerc interprète sur scène ses plus grandes chansons accompagné de tous ses musiciens dont un quatuor à cordes. La tournée des cinquante ans : de grands moments d’émotions et d’exceptions en perspective.