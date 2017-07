Marina Kaye interprète "Only the very best" - Michel Berger, 25 ans déjà  

Cela fait déjà 25 ans que Michel Berger nous a quitté, et pourtant son répertoire de chansons continue de nous bercer aujourd'hui. Tous les artistes puisent dans l'héritage de ce génie de la musique, et se retrouvent sur scène pour reprendre ses plus grands classiques. C'est ainsi que Marina Kaye reprend "Only the very best", qui figure parmi les titres internationaux emblématiques de Michel Berger.