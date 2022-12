Spider-Man

Cinéma - Action | 2002

Spider-Man est le seul à pouvoir protéger ses concitoyens new-yorkais des abominables méchants qui menacent la ville. ¨Peter Parker (Tobey Maguire) est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier du Queens. Tout en poursuivant ses études à l'université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Il partage son appartement avec son meilleur ami Harry Osborn et rêve de séduire la belle Mary Jane (Kirsten Dunst).Mais après avoir été mordu par une araignée mutante, il voit son agilité et sa force décupler et se découvre des pouvoirs surnaturels. Devenu Spider-man, il décide d'utiliser ses nouvelles capacités au service du bien... Ces plus grands combats commencent.. .Préparez-vous pour un tourbillon ultime !