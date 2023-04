The Amazing Spider-Man : le destin d'un Héros

Peter partage désormais son temps entre sa lutte contre la criminalité et Gwen. Toujours hanté par son passé, il est toujours déterminé à faire la lumière sur les secrets liés à ses parents. Electro, un nouvel ennemi puissant, fait son apparition et sème la panique à New York. Une lutte sans merci s'engage entre Spider-Man et lui...