Splat et Harry - A partir du dimanche 8 novembre vers 7h50 sur TFOU

Adaptée des livres « Splat le chat » de Rob Scotton, découvrez la série en exclusivité sur TFOU

A Chatville-sur-Ronron, une petite ville peuplée de chats, Splat, un jeune chat de 6 ans, qui déborde d’énergie et d’imagination, vit d’innombrables aventures en compagnie de son meilleur ami, Harry, un souriceau de son âge. Mais chut, cette amitié doit rester secrète…



Si Harry se faisait voir, il risquerait de se faire croquer par les chats qui raffolent des souris… Seule la famille de Splat connaît l’existence de Harry et l’a accueilli comme l’un des leurs. Ces deux-là étant inséparables, ils doivent donc redoubler de malice et d’inventivité pour pouvoir jouer et s’amuser ensemble. Mais il arrive que Harry se fasse repérer...



Pour protéger son ami, Splat se lance alors dans des courses effrénées. Heureusement, Harry peut aussi, par son agilité et son habileté à se cacher, échapper par lui-même aux mauvais coups de griffes…. Les risques qu’ils courent rendent les deux amis encore plus unis et complices ! Et ces dangers ne les empêchent pas de repartir dans leurs jeux ou de faire de nouvelles bêtises, toujours dans la bonne humeur ! La vie de Splat, entre les journées à l’école, sa vie de famille joyeuse, les jeux avec ses copains et avec Harry est toujours bien remplie !



Adaptée des livres « Splat le chat » de Rob Scotton publiés chez Nathan et diffusés à plus de 8 millions d’exemplaires dans le monde.



Découvrez un épisode en avant-première sur MYTF1 le dimanche 1er novembre.