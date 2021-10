Splat & Harry - A la belle étoile

Splat et Harry veulent aller dormir seuls à la belle étoile ! Mais Maman refuse, les trouvant trop petits. Sûrs qu'ils peuvent y arriver, les deux amis font mine d'aller se coucher et s'échappent par la fenêtre pour aller camper dans le parc. C'est l'aventure ! Mais une fois la nuit tombée, Splat et Harry ne sont plus si rassurés... d'autant qu'un monstre semble roder...