Splat & Harry - Bonne blague

Splat et Izzy se lancent dans une compétition de blagues qui prend des proportions gigantesques et met Harry en danger… Seulement voilà : Izzy ne compte pas s'arrêter là ! Et si pour mettre un terme à cette escalade de blagues, il ne fallait pas que Splat et Harry imaginent LA blague ultime ?