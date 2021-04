Splat & Harry - Bonne Fête Mamicha

Splat et Harry vont à la brocante pour trouver un cadeau pour Mamicha. Ils y apprennent stupéfaits qu'elle recherche le premier numéro de SuperChat dont elle est fan depuis toute petite ! Les deux amis mettent la patte sur la BD, mais ne peuvent résister à la lire… sans prendre de précaution avec ce livre vieux et fragile. La BD se retrouve complètement déchiquetée ! Splat et Harry vont alors créer leur propre BD de SuperChat pour Mamicha !