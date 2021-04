Splat & Harry - Cap ou pas cap ?

Splat trouve un badge collector de SuperChat dans un paquet de céréales et en fait son porte-bonheur. Avec ce badge, Splat est convaincu qu'il peut tout faire ! Seulement quand il le perd, le chaton perd toute confiance en lui et se lamente de n'être plus bon à rien. C'en est trop pour Harry qui lui confectionne un faux badge afin que son ami reprenne confiance en lui. L'astuce fonctionne, Splat se sent pousser des ailes ! Mais un peu trop au goût de Harry : Splat est si sûr de lui, qu'il pourrait bien se mettre en danger...