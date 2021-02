Splat & Harry - Chamoureux

Splat et Harry sont convaincus que Girouette est amoureux de Chloé et qu’ils ont involontairement saboté sa déclaration d'amour. Pour se rattraper, ils mettent toute leur imagination en oeuvre pour réunir les deux chats et permettre à Girouette de déclarer sa flamme à nouveau. Mais en forçant le destin, ils font pire que mieux !