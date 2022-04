Splat & Harry - Duel au citron

La maitresse organise une exposition des dessins des chatons ouverte à tous les Chatvillois. Félie se propose de se charger du gouter, d'autant qu'elle fait les meilleures glaces au citron de la ville ! Agacé par tant de prétention, Harry pousse un lourd soupir qui attire les regards des copains sur Splat… Et ce dernier se retrouve donc à relever le défi : lui aussi fera des glaces pour le gouter ! Mais les deux copains n'en ont jamais fait, et ils font face à une Félie bien décidée à gagner.