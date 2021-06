Splat & Harry - Dur de choisir

Splat a promis de passer la journée avec Flo… Et avec Kattie aussi ! Pour ne faire de peine à aucune des deux, il décide d'honnorer ses deux promesses… grâce à Harry, qui lui trouve des stratagèmes pour être à deux endroits at. Mais à force de cavaler du parc avec Kattie, à la maison avec Flo, Splat s'emmêle les moustaches et Harry n'arrive plus à gérer la situation. Chacune de leur côté, Kattie et Flo trouvent que Splat est vraiment bizarre aujourd'hui, ce qui éveille leurs soupçons...