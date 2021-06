Splat & Harry - Harry cet écureuil

Alors qu’Harry tombe entre les mains de Tournesol, Splat réussit à convaincre le chaton crédule qu’il ne s’agit pas d’une souris mais d’un écureuil malade. Tournesol, inquiet pour le petit animal, le met en cage et l’amène avec lui à l’école pour le soigner. Camouflé derrière des feuilles, Harry est au centre de toutes les attentions… Et notamment de Grouff qui a de sérieux doute à propos de cet « écureuil malade » ! Splat doit libérer son ami au plus vite…