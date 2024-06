Splat & Harry - Haut les pattes

Pour avoir aidé Madame Gatinio à traverser, Splat se voir remettre par l’Agent Wilson un badge de policier, qu’il s’empresse de montrer à ses copains. Ces derniers lui demandent alors de promulguer de nouvelles lois, toutes plus rigolotes les unes que les autres ! Encouragé par Harry, Splat se prend au jeu et invente des règles pour régir la cour de récré. Mais il réalise bien vite qu’un grand pouvoir implique une grande responsabilité, et qu’il est difficile de plaire à tout le monde...