Splat & Harry - La Lampe de Chaladdin

Splat et Harry retrouvent les copains collés à la vitrine de la brocante des Couët. Tous veulent toucher la fameuse "lampe de Chaladdin", lampe soit disant capable de réaliser trois voeux ! Trop curieux, Harry veut s'y frotter et se retrouve coincé à l'intérieur. Splat doit le délivrer mais la lampe tombe entre deux mauvaises pattes : celles de Grouff ! Splat et Harry, jouant les génies, doivent réaliser les trois voeux de Grouff pour qu'il se sépare de la lampe... et que Harry puisse en sortir librement.