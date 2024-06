Splat & Harry - La leçon de cuisine

Gourmands, Splat et Harry viennent tour à tour grignoter des madeleines confectionnées par Papa pour son pique-nique en amoureux avec maman... Jusqu’à toutes les manger ! Il leur faut refaire les madeleines avant que Papa ne s’en rende compte. Mais voilà que Bern leur met des bâtons dans les roues, pour cause, il a lui aussi mangé des madeleines en douce et a entrepris d’en refaire dans son coin. Splat, Harry et Bern vont alors unir leurs forces pour pâtisser ensemble. Mais la coopération ne sera pas si simple…