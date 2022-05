Splat & Harry - Le cauchemar

Splat rêve qu'il est sur le point de manger Harry. Effrayé par ses instincts félins, Splat fait tout pour éviter son ami qui ne comprend pas ce désamour et préfère quitter Chatville… Aidé de sa petite-soeur Flo, Splat réussira à surmonter sa peur et àprouver à Harry qu'il est bel et bien son meilleur ami !