Splat & Harry - Le dessin de Chloé

Splat et Harry tentent de dessiner SuperChat pour répondre à un concours, mais leur dessin n'est vraiment pas terrible. Chloé, elle, le dessine à merveille. Déterminé à gagner le concours, Splat vole le dessin de la baby-sitter pour l'envoyer en son nom. Harry s'y oppose et, en voulant récupérer le dessin de Chloé, il s'envole par la fenêtre avec lui ! Voyant son ami en danger, Splat comprend son erreur. Avec Harry, Splat doit remettre la main sur le dessin de Chloé et répondre au concours de lui-même avant qu'il ne soit trop tard.