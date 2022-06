Splat & Harry - Le secret de Grouff

Splat (et Harry spécialiste de la course d'oreintation) se retrouve partenaire de Grouff pour sa première course. La collaboration est difficile entre les deux chatons et le binome se sépare. Splat en profite pour tester ses moustaches, "véritables boussoles natruelles félines". Alors que Grouff est seul, Splat apprend que ce dernier a un problème de moustaches : il est incapable de s'orienter ! Et Harry qui veut à tout prix gagner cette course...