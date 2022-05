Splat & Harry - Mauvais perdants

Pour la dernière journée d'école, les chatons amènent des jeux en classe. Harry se fait vite repérer par Cassandra avec laquelle personne ne veut jouer. Splat improvise et le fait passer pour sa souris téléguidée comme celle que Cassandra a apportée. Il accepte une course avec elle pour lui faire plaisir, mais elle se révèle très bonne pilote et agace malgré elle nos deux héros qui se prennent au jeu et demandent une revanche !