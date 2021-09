Splat & Harry - Miss Trottemenue

Harry est absorbé par sa nouvelle BD préférée, Les enquêtes de Miss Trottemenue et attend de recevoir le tome 2 !! Se sentant délaissé, Splat subtilise le colis et cache la nouvelle BD, pour récupérer son ami quelques heures... Mais Harry trouve le carton éventré, et se met en tête d'appliquer les techniques d'enquête de son héroïne fétiche pour retrouver cet infâme voleur. Splat n'ose pas avouer sa culpabilité et enquête avec Harry pour mieux couvrir ses traces...