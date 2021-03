Splat & Harry - Mon voisin Grouff

Splat et Harry reçoivent la nouvelle BD tant attendue de SuperChat contre les fantômes. Mais ils n’ont pas le temps que de la lire que Grouff s’incruste et « emprunte » le livre de force ! Pour se débarrasser de l’intrus, Splat et Harry s’inspirent de la BD et font croire à Grouff que leur maison est hantée… Sauf que le plan marche trop bien, et que Grouff s'improvise chasseur de fantôme pour en découdre avec un certain fantôme prénommé Harry !