Splat & Harry - Responchable

En jouant avec Harry, Splat a malenconteusement brisé le volet roulant de la boutique de M. Neko. N'osant pas avouer sa faute, Splat se sent mal, il a comme une boule au ventre. Pour la faire partir il décide d'aider M. Neko à tenir la boutique et de lui offrir un jour de vacances ! Seulement, tenir une boutique quand on est un chaton et une souris, ce n'est pas si facile... Les deux amis vont enchaîner les catastrophes, ils auraient mieux fait de dire l vérité...