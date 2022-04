Splat & Harry - Sherlock Splat et Dr Harry

Au parc, Flo La petite sœur de Splat, demande à son frère et Harry de garder Molly sa poupée. Ces derniers, en train de jouer, laissent le jouet sans surveillance et la poupée est volée. Splat et Harry se transforment alors en détectives pour retrouver Molly avant le retour de Flo; et ce n'est pas une mince affaire !