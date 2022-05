Splat & Harry - Splat , Harry et les Pirates

Splat et Harry jouent aux pirates au bateau de l’aire de jeu lorsque Grouff et Plume veulent s’imposer. Splat refuse. Grouff et Plume leur prennent alors la place de force et gardent le précieux drapeau pirate de Splat ! Splat et Harry parviennent à le récupérer. Mais Grouff et Plume ne sont pas décidés à lâcher l’affaire. Une course-poursuite endiablée s’achève en bataille de pirates sur le lac ! Les chatons réalisent alors, et Splat le premier, que c’est beaucoup plus chouette de jouer aux pirates… tous ensemble !