Splat & Harry - Splat versus Felie

Splat et Félie rivalisent pour jouer seuls avec Kattie. Pour ce faire Félie, enchaîne les coups bas. Quant à Splat, il met au point avec Harry un vélocipède à moteur pour remporter une course et gagner la compagnie de Kattie. Mais cette stratégie se retourne contre eux et met Kattie en danger. Splat et Harry sauvent Kattie qui impose à Splat et Félie de passer du bon temps… tous les trois ensemble.