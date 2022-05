Splat & Harry - Super Copain

Georges prétend être le meilleur ami de SuperChat. Ne le croyant pas, Splat le met au défi de présenter SuperChat à tous leurs camarades. Mais lorsque Splat et Harry se rendent compte que Georges a effectivement menti et qu’il va se faire humilier devant tout le monde par leur faute, ils décident de l’aider : avec l’aide de Harry, Splat va se déguiser en SuperChat et essayer de faire croire qu’il est vraiment le super copain de Georges…