Splat & Harry - Un ami encombrant

Georges échappe à un accident de canard télécommandé par Splat et Harry qui rattrapent de peu leur mauvaise manipulation. Plein de gratitude, Georges suit Splat partout et devient envahissant, mettant en danger l’amitié de Splat et Harry. Le chaton doit vite trouver une solution pour que Georges "rembourse sa dette" et le laisse tranquille... quitte à se mettre volontairement dans la panade pour que Georges le sauve à son tour.